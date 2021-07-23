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В ВОЗ назвали доминирующий штамм коронавируса на ближайшие месяцы

Если инфекция не мутирует в более агрессивную форму, основной останется "дельта", которую уже выявили почти во всех европейских странах.

23 июля, 16:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Индийский штамм коронавируса ("дельта") будет доминировать в мире в ближайшие месяцы. К такому выводу в совместном заявлении пришли Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения.

"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом", — отмечается в прогнозе.

Это будет происходить, если не появится новая, более конкурентоспособная мутация. Отмечается, что на сегодняшний день "дельту" идентифицировали практически во всех странах Европы.

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Ранее Лайф сообщал, что в России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса. Однако вирусолог заметил, что в этом нет ничего страшного, ведь наибольшую опасность представляет индийский вариант "дельта".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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