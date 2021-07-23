В ВОЗ назвали доминирующий штамм коронавируса на ближайшие месяцы
Если инфекция не мутирует в более агрессивную форму, основной останется "дельта", которую уже выявили почти во всех европейских странах.
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Индийский штамм коронавируса ("дельта") будет доминировать в мире в ближайшие месяцы. К такому выводу в совместном заявлении пришли Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения.
"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом", — отмечается в прогнозе.
Это будет происходить, если не появится новая, более конкурентоспособная мутация. Отмечается, что на сегодняшний день "дельту" идентифицировали практически во всех странах Европы.
Ранее Лайф сообщал, что в России обнаружили "бразильский" штамм коронавируса. Однако вирусолог заметил, что в этом нет ничего страшного, ведь наибольшую опасность представляет индийский вариант "дельта".
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