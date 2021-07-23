В ВОЗ назвали доминирующий штамм коронавируса на ближайшие месяцы

Индийский штамм коронавируса ("дельта") будет доминировать в мире в ближайшие месяцы. К такому выводу в совместном заявлении пришли Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ЕСDC) и Всемирная организация здравоохранения.

"Исходя из текущих тенденций, в ближайшие месяцы вариант "дельта" будет доминирующим в мире штаммом", — отмечается в прогнозе.