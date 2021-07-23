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В ЕС одобрили применение вакцины Moderna для подростков с 12 лет

Вводиться препарат будет так же, как и взрослым, — две дозы с интервалом в четыре недели.

23 июля, 15:16
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против коронавируса от компании Moderna для вакцинации подростков от 12 до 17 лет, говорится в заявлении регулятора.

"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", — отметили в ЕМА.

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Медики напомнили, что до последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС только с 18 лет. Сейчас же подростков с 12 лет прививают препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. А всего в Евросоюзе одобрены для использования четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Ранее в Оксфордском университете сообщили об эффективности смешивания вакцин AstraZeneca и Pfizer. Это сочетание даёт более сильный иммунный ответ, чем использование препаратов по отдельности. На следующем этапе испытаний учёные планируют попробовать комбинацию вакцин Moderna и Novavax.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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