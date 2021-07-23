В ЕС одобрили применение вакцины Moderna для подростков с 12 лет

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против коронавируса от компании Moderna для вакцинации подростков от 12 до 17 лет, говорится в заявлении регулятора.

"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", — отметили в ЕМА.

Медики напомнили, что до последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС только с 18 лет. Сейчас же подростков с 12 лет прививают препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. А всего в Евросоюзе одобрены для использования четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.