В ЕС одобрили применение вакцины Moderna для подростков с 12 лет
Вводиться препарат будет так же, как и взрослым, — две дозы с интервалом в четыре недели.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Иванко Игорь
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) одобрило использование вакцины против коронавируса от компании Moderna для вакцинации подростков от 12 до 17 лет, говорится в заявлении регулятора.
"После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели", — отметили в ЕМА.
Медики напомнили, что до последнего времени Moderna была разрешена к применению в ЕС только с 18 лет. Сейчас же подростков с 12 лет прививают препаратом от компаний Pfizer/BioNTech. А всего в Евросоюзе одобрены для использования четыре вакцины: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в Оксфордском университете сообщили об эффективности смешивания вакцин AstraZeneca и Pfizer. Это сочетание даёт более сильный иммунный ответ, чем использование препаратов по отдельности. На следующем этапе испытаний учёные планируют попробовать комбинацию вакцин Moderna и Novavax.
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