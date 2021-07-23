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В Минтруде назвали необходимое число привитых сотрудников предприятий для контроля за эпидситуацией

Кроме того, у работодателей есть право перевести на удалённую работу людей, которые имеют медицинский отвод от вакцинации.

23 июля, 18:46
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Киселёв Сергей

Число прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом сотрудников для стабилизации должно составлять в коллективах не менее 80%. Такие рекомендации дали в Минтруде РФ и Роспотребнадзоре.

"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости CoViD-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива — с учётом лиц, переболевших CoViD-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад)", — говорится в документе.

Около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида

Около 35 миллионов россиян привились первым компонентом вакцины от ковида

Отмечается также, что число непривитых работников, имеющих медицинские противопоказания, и прочих должно составлять не более 20% от состава сотрудников.

Также работодатель вправе перевести на удалённую работу тех, кто имеет медицинский отвод от вакцинации, но только если трудовые обязанности могут выполняться дистанционно. Как уточнили в Роспотребнадзоре, таким правом преимущественно необходимо воспользоваться в отношении работников, имеющих противопоказания к проведению профилактической прививки. Кроме того, на своё усмотрение работодатель может предоставить выходной день сотруднику для прохождения вакцинации.

Ранее в научном центре "Вектор" рассказали, как не допустить появления новых штаммов ковида в России. Если коронавирус получил возможность часто видоизменяться, он может стать невосприимчивым к имеющимся препаратам, заметили там.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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