В Минтруде назвали необходимое число привитых сотрудников предприятий для контроля за эпидситуацией

Число прошедших вакцинацию или переболевших коронавирусом сотрудников для стабилизации должно составлять в коллективах не менее 80%. Такие рекомендации дали в Минтруде РФ и Роспотребнадзоре.

"Для контроля за эпидемическим процессом и стабилизации ситуации по заболеваемости CoViD-19 необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива — с учётом лиц, переболевших CoViD-19 и вакцинированных (не более шести месяцев назад)", — говорится в документе.

Отмечается также, что число непривитых работников, имеющих медицинские противопоказания, и прочих должно составлять не более 20% от состава сотрудников.