Работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Работодатели должны отстранить работника без сохранения зарплаты, если он отказывается от вакцинации от коронавируса без медицинской причины. Об этом говорится в документе Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

"Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", — сказано в документе.