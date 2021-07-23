Работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации
Это произойдёт, если у работника не будет медотвода от прививки против ковида.
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Работодатели должны отстранить работника без сохранения зарплаты, если он отказывается от вакцинации от коронавируса без медицинской причины. Об этом говорится в документе Минтруда РФ и Роспотребнадзора.
"Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", — сказано в документе.
Ранее Лайф рассказывал, что МГУ запретил посещать рабочие места непривитым и непереболевшим сотрудникам. К таким относятся те, у которых нет достаточных оснований для отказа от прививки.
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