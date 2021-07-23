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Работодателям дали право отстранять сотрудников за отказ от вакцинации

Это произойдёт, если у работника не будет медотвода от прививки против ковида.

23 июля, 18:46
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работодатели должны отстранить работника без сохранения зарплаты, если он отказывается от вакцинации от коронавируса без медицинской причины. Об этом говорится в документе Минтруда РФ и Роспотребнадзора.

"Работодателю необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы в случае отказа работника пройти вакцинацию без уважительной причины (при отсутствии сведений о противопоказаниях к вакцинации)", — сказано в документе.

В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

В Москве от ковида ежедневно прививается около 90 тысяч человек

Ранее Лайф рассказывал, что МГУ запретил посещать рабочие места непривитым и непереболевшим сотрудникам. К таким относятся те, у которых нет достаточных оснований для отказа от прививки.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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