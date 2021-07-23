Биолог заявила об эффективности кольцевой вакцинации от ковида для пожилых

Метод кольцевой вакцинации применяли ещё в 1967 году во время запуска интенсивной программы ликвидации натуральной оспы. Он помогает предотвратить распространение инфекции только среди тех, кто может заразиться с наибольшей вероятностью, рассказала доктор биологических наук и профессор американской Школы системной биологии при Университете Джорджа Мейсона Анча Баранова.

"Есть, допустим, пожилые люди, у которых хронический лимфолейкоз, вы их вакцинируете, но у них очень маленький иммунный ответ. И здесь единственным способом защиты является кольцевая вакцинация", — приводит её слова kp.ru.

Именно кольцевая вакцинация, заметила Баранова, стала одним из факторов, которые помогли сбить волну заболеваний в стране.