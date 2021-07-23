Собянин сообщил о миллионе привившихся от ковида пенсионеров в Москве

Порядка одного миллиона граждан пенсионного возраста вакцинировались от ковида в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Сегодня миллион пенсионеров в Москве привились. Миллион. Никаких там сложных последствий нет, наоборот, эти люди, мы видим, меньше болеют и значительно просто в разы, в разы меньше смертность", — сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Собянин обратился к москвичам старшего поколения, напомнив, что они даже на спаде заболеваемости могут прийти в свои поликлиники, выбрать удобное время или дойти до парков, где находятся пункты вакцинации, и защититься от инфекции.