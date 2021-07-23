ООН просит Китай не отказываться от сотрудничества в расследовании происхождения ковида

ООН призвала Китай к сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения в расследовании происхождения коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.

"ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны, которые являются членами ООН, в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ", — сказал Хак.