ООН просит Китай не отказываться от сотрудничества в расследовании происхождения ковида
Этой рекомендации также стоит придерживаться всем странам — участницам международной организации.
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ООН призвала Китай к сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения в расследовании происхождения коронавируса. Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак.
"ВОЗ руководит этим процессом, и они отвечают за то, как проводится это расследование. Мы просим все страны, которые являются членами ООН, в том числе Китай, полностью сотрудничать с ВОЗ", — сказал Хак.
Ранее стало известно, что Китай отказался следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану второго этапа исследования происхождения коронавируса. Власти страны категорически против того, чтобы теория происхождения коронавируса основывалась на политических суждениях отдельных государств.
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