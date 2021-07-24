Полицейский, преследовавший адвокатов потерпевших по делу банды Цапков, предоставил поддельную справку об обучении в вузе

В ходе проверки Следственного комитета в отношении высокопоставленного кубанского полицейского, полковника юстиции Германа Ялового (начальник СЧ по РОПД СУ УМВД России по Краснодару) была выявлена поддельная справка об обучении в вузе. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По его данным, следствие установило, что в 2000 году Яловой предоставил в Краснодарский университет МВД поддельную академическую справку о том, что он якобы обучался с 16.04.1998 по 04.04.2000 в НОУ ВПО "Ставропольский институт имени В.Д. Чурсина". На основании этого фальшивого документа Ялового зачислили на шестой курс университета и допустили к сдаче госэкзаменов. По окончании вуза полицейскому была присвоена квалификация "юрист" и выдан диплом о высшем образовании.

Отмечается, что уголовное дело на Ялового заведено не было, так как по данной статье истекли все сроки давности. Однако вопрос пребывания полицейского в должности начальника следственной части УМВД по Краснодару остаётся открытым, так же как и его прохождение службы в органах.

По данным СМИ, именно подчинённые Ялового расследовали уголовное дело по факту хищения средств ОАО "Россельхозбанк", одним из обвиняемых по которому являлся Артур Зубков — участник известной банды Цапков. Также отмечается, что Яловой активно занимался уголовным преследованием и оказанием давления на директора юридической фирмы "Центр правосудия", которая представляла интересы потерпевших по делу банды Цапков, Армена Восканяна и его подчинённых. В частности, говорится о принудительном обыске в офисе компании и помещении Восканяна в психиатрическую больницу.

По данным источника Лайфа, проведением служебной проверки в отношении Ялового займётся ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Банда Цапков орудовала в Краснодарском крае с начала 90-х. Осенью 2010 года стало известно о массовом убийстве в станице Кущёвской. Бандиты расправились с целой семьёй в её собственном доме. При этом из 12 убитых четверо были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни (Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев) получили по 20 лет колонии, ещё один член банды (Владимир Запорожец) — 19 лет. В январе 2020 года Алексеев, также известный как Вова Беспредел, признался в совершении новых преступлений в Кущёвской.