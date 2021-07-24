Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение было принято 14 июля оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будет летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу (и обратно) — по два рейса в неделю. Рейсы по маршруту Москва – Прага будут осуществляться по четыре в неделю.

Уточняется, что обе страны имеют ограничение на прибытие туристов. Так, во Францию могут прилететь только граждане государства или стран ЕС и их родственники, граждане с видом на жительство или пассажиры, направляющиеся на лечение. Более того, в Париж и Ниццу смогут улететь пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации препаратом, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Чехия же с 1 июля включила Россию в перечень стран с экстремальным риском распространения коронавируса, поэтому въезд граждан РФ туда ограничен.