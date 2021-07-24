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Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Однако обе страны имеют ограничения на прибытие туристов.

23 июля, 21:56

Фото © Pixabay

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией. Такое решение было принято 14 июля оперативным штабом по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Из Москвы в Париж, Ниццу и обратно будет летать по четыре рейса в неделю на каждом маршруте. Из Санкт-Петербурга в Париж и Ниццу (и обратно) — по два рейса в неделю. Рейсы по маршруту Москва – Прага будут осуществляться по четыре в неделю.

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Уточняется, что обе страны имеют ограничение на прибытие туристов. Так, во Францию могут прилететь только граждане государства или стран ЕС и их родственники, граждане с видом на жительство или пассажиры, направляющиеся на лечение. Более того, в Париж и Ниццу смогут улететь пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации препаратом, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств (Pfizer/BionTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson).

Чехия же с 1 июля включила Россию в перечень стран с экстремальным риском распространения коронавируса, поэтому въезд граждан РФ туда ограничен.

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Напомним, ранее стало известно, что с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ открывает рейсы ещё в три страны: Молдавию, Бахрейн и Доминиканскую Республику.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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