Из США депортировали россиянина, осуждённого за попытку взлома компании Tesla
Ранее американский суд приговорил Егора Крючкова к уже отбытому им сроку в десять месяцев.
Егор Крючков. Фото © Instagram / highdoge
Россиянин Егор Крючков, осуждённый в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пограничную службу США.
"Указанное лицо депортировали 21 июля", — сообщил представитель ведомства.
По данным агентства, Крючков был выслан в Россию.
Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе в конце августа 2020 года. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. В сентябре Крючкову предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию. Он признал вину. В мае 2021 года суд приговорил молодого человека десяти месяцам заключения — ранее отбытому сроку.
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