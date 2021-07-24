НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Из США депортировали россиянина, осуждённого за попытку взлома компании Tesla

Ранее американский суд приговорил Егора Крючкова к уже отбытому им сроку в десять месяцев.

23 июля, 21:31
<p>Егор Крючков. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/BsDgoQ7gU7A/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">highdoge</a></p>

Егор Крючков. Фото © Instagram / highdoge

Россиянин Егор Крючков, осуждённый в США за попытку кибервзлома компании Tesla, депортирован на родину. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пограничную службу США.

Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение

Отбывающему наказание в США российскому лётчику Ярошенко назначили лечение

"Указанное лицо депортировали 21 июля", сообщил представитель ведомства.

По данным агентства, Крючков был выслан в Россию.

Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

Российские дипломаты посетили Виктора Бута в американской тюрьме

Напомним, Егора Крючкова задержали в Лос-Анджелесе в конце августа 2020 года. Как сообщили власти США, россиянин пытался скрыться, в стране он находился по туристической визе. Основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что объектом кибератаки было его предприятие по производству электромобилей в штате Невада. В сентябре Крючкову предъявили обвинения в соучастии в сговоре с целью кибератаки на американскую компанию. Он признал вину. В мае 2021 года суд приговорил молодого человека десяти месяцам заключения — ранее отбытому сроку.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1