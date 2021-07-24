В АТОР рассказали, каких цен ждать на курортах Египта
Там отметили, что решение о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — большой шаг для всей индустрии, но всё-таки недостаточный, чтобы говорить о быстром увеличении турпотока.
Фото © Pixabay
В ближайшее время цены на отдых на курортах для россиян будут высокими, так как разрешено мало рейсов и речи о чартерах, скорее всего, не идёт. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Из решения оперштаба непонятно, о каких рейсах идёт речь. С очень большой долей вероятности можно утверждать, что пока только о регулярных", — приводит слова Ломидзе ТАСС.
Вместе с тем исполнительный директор АТОР отметила, что решение о возобновлении рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх — большой шаг для всей индустрии, но всё-таки недостаточный, чтобы говорить о быстром увеличении туристического потока.
"Дело в том, что перелёты на регулярных рейсах дороже, чем на чартерах. И пока разрешили очень маленькое число рейсов, а это означает, что цены, по крайней мере, будут высокими", — подчеркнула Ломидзе.
Она добавила, что пока рано прогнозировать, с какой отметки будут начинаться цены на туры на египетские курорты.
Напомним, с 9 августа Россия возобновляет авиасообщение на курорты Египта — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено. Также с 9 августа РФ открывает рейсы ещё в три страны: Молдавию, Бахрейн и Доминиканскую Республику.
Комментариев: 0