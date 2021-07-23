Обильные ливни в Сочи привели к подтоплению трансформаторных станций, энергетикам пришлось обесточить объекты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"По информации сочинских электросетей, в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырёх горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции", — говорится в сообщении.

Мощные ливни затопили Сочи. Видео © t.me/soch01

Там отметили, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в шести населённых пунктах: Хосте, Кудепсте, сёлах Вардане, Детляжка, Верхнениколаевское и Буу.

Тем временем мощный ливень в Сочи прекратился, отметили в администрации. Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.