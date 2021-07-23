Ливни в Сочи привели к подтоплению трансформаторных станций
Работы по восстановлению электроснабжения ведутся в шести населённых пункта: Хосте, Кудепсте, сёлах Вардане, Детляжка, Верхнениколаевское и Буу.
Обильные ливни в Сочи привели к подтоплению трансформаторных станций, энергетикам пришлось обесточить объекты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"По информации сочинских электросетей, в результате обильных осадков, которые спровоцировали разлив четырёх горных рек, частично подтоплены трансформаторные подстанции", — говорится в сообщении.
Мощные ливни затопили Сочи. Видео © t.me/soch01
Там отметили, что работы по восстановлению электроснабжения ведутся в шести населённых пунктах: Хосте, Кудепсте, сёлах Вардане, Детляжка, Верхнениколаевское и Буу.
Тем временем мощный ливень в Сочи прекратился, отметили в администрации. Жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились обильные осадки. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить.
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