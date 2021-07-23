Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено
Вечером 23 июля на юг России снова обрушились тропические ливни.
Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено. Видео © VK / lazarevskoe_podsl
На трассу Сочи-Адлер с гор обрушились потоки воды, движение остановлено. Об этом сообщили в федеральном дорожном агентстве Упрдор "Черноморье".
"Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147)", — заявили в агентстве.
Там добавили, что к остановке движения привёл лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть. При этом реверсивное движение на участке сохраняется.
Напомним, 23 июля на Сочи вновь обрушились мощные ливни. Река Дагомыс вышла из берегов, в городе включены сирены. Вместе с тем в МЧС отметили, что эвакуация жителей пока не требуется. Сообщений о ЧП не поступало.
Напомним, ранее 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган, реки вышли из берегов. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. При этом, согласно прогнозу, сильные дожди и шторм в Сочи ожидаются в течение всего лета.
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