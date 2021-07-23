НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено

Вечером 23 июля на юг России снова обрушились тропические ливни.

23 июля, 20:25

Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено. Видео © VK / lazarevskoe_podsl

На трассу Сочи-Адлер с гор обрушились потоки воды, движение остановлено. Об этом сообщили в федеральном дорожном агентстве Упрдор "Черноморье".

"Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147)", — заявили в агентстве.

Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов, в городе снова воют сирены

Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов, в городе снова воют сирены

Там добавили, что к остановке движения привёл лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть. При этом реверсивное движение на участке сохраняется.

Напомним, 23 июля на Сочи вновь обрушились мощные ливни. Река Дагомыс вышла из берегов, в городе включены сирены. Вместе с тем в МЧС отметили, что эвакуация жителей пока не требуется. Сообщений о ЧП не поступало.

Напомним, ранее 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган, реки вышли из берегов. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. При этом, согласно прогнозу, сильные дожди и шторм в Сочи ожидаются в течение всего лета.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1