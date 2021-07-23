Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено. Видео © VK / lazarevskoe_podsl

На трассу Сочи-Адлер с гор обрушились потоки воды, движение остановлено. Об этом сообщили в федеральном дорожном агентстве Упрдор "Черноморье".

"Сочи. Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 – км 199, А-147)", — заявили в агентстве.

Там добавили, что к остановке движения привёл лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть. При этом реверсивное движение на участке сохраняется.