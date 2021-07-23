Россия увеличит число авиарейсов с Белоруссией с 1 августа

С 1 августа число рейсов по маршруту Москва — Минск увеличат до 20 в неделю. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва — Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи — Минск и Краснодар — Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.