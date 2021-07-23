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Россия увеличит число авиарейсов с Белоруссией с 1 августа

Перелёты будут осуществляться по маршрутам Москва — Минск, Сочи — Минск и Краснодар — Минск.

23 июля, 20:00

Фото © Pixabay

С 1 августа число рейсов по маршруту Москва — Минск увеличат до 20 в неделю. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом принято решение об увеличении с 1 августа 2021 года количества регулярных рейсов на взаимной основе в Республику Беларусь по маршрутам Москва Минск с 10 до 20 рейсов в неделю, Сочи Минск и Краснодар Минск с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте", — говорится в сообщении.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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