Экс-игрок "Зенита" назвал условие успеха для Карпина на посту тренера сборной
По мнению Александра Канищева, нынешний наставник "Ростова" — лучшая кандидатура для национальной команды.
Фото © ТАСС / Эрик Романенко
Новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит большая работа, отметил бывший игрок "Зенита" Александр Канищев.
В беседе с телеканалом "360" эксперт признался, что назначение наставника "Ростова" на аналогичный пост в национальной команде стало для него неожиданностью.
"Я считаю, что Карпин — это одно из лучших из того, что предлагалось. Авторитетный игрок, сам он играл на хорошем уровне. В клубах хорошую работу делал. Нельзя сказать, что у него были какие-то провалы. Но сейчас можно ставить любого тренера — у нас всё равно слабая сборная", — подчеркнул Канищев.
По его мнению, Карпин сможет добиться со сборной успеха, только если объединит футболистов какой-то идеей. Вместе с тем эксперт призвал не ждать резких изменений в сборной.
Говоря о совмещении постов, Канищев отметил, что Карпину будет трудно. Тем более что у него нет многолетнего тренерского опыта.
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Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020.
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