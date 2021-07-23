Экс-игрок "Зенита" назвал условие успеха для Карпина на посту тренера сборной

Новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит большая работа, отметил бывший игрок "Зенита" Александр Канищев.

В беседе с телеканалом "360" эксперт признался, что назначение наставника "Ростова" на аналогичный пост в национальной команде стало для него неожиданностью.

"Я считаю, что Карпин — это одно из лучших из того, что предлагалось. Авторитетный игрок, сам он играл на хорошем уровне. В клубах хорошую работу делал. Нельзя сказать, что у него были какие-то провалы. Но сейчас можно ставить любого тренера — у нас всё равно слабая сборная", — подчеркнул Канищев.

По его мнению, Карпин сможет добиться со сборной успеха, только если объединит футболистов какой-то идеей. Вместе с тем эксперт призвал не ждать резких изменений в сборной.

Говоря о совмещении постов, Канищев отметил, что Карпину будет трудно. Тем более что у него нет многолетнего тренерского опыта.