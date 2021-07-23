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Экс-игрок "Зенита" назвал условие успеха для Карпина на посту тренера сборной

По мнению Александра Канищева, нынешний наставник "Ростова" — лучшая кандидатура для национальной команды.

23 июля, 19:27
<p>Фото © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Новому тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину предстоит большая работа, отметил бывший игрок "Зенита" Александр Канищев.

В беседе с телеканалом "360" эксперт признался, что назначение наставника "Ростова" на аналогичный пост в национальной команде стало для него неожиданностью.

"Я считаю, что Карпин — это одно из лучших из того, что предлагалось. Авторитетный игрок, сам он играл на хорошем уровне. В клубах хорошую работу делал. Нельзя сказать, что у него были какие-то провалы. Но сейчас можно ставить любого тренера — у нас всё равно слабая сборная", — подчеркнул Канищев.

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

По его мнению, Карпин сможет добиться со сборной успеха, только если объединит футболистов какой-то идеей. Вместе с тем эксперт призвал не ждать резких изменений в сборной.

Говоря о совмещении постов, Канищев отметил, что Карпину будет трудно. Тем более что у него нет многолетнего тренерского опыта.

Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона

Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона

Напомним, Валерия Карпина назначили тренером сборной России вечером 23 июля. На этом посту он сменил Станислава Черчесова, который покинул команду после провала на Евро-2020.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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