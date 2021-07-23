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Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу

На этом посту он сменил ушедшего в отставку после Евро-2020 Станислава Черчесова.

23 июля, 17:05
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Наставник "Ростова" Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Контракт с 52-летним специалистом будет действовать до 31 декабря 2021 года. После этого соглашение может быть продлено.

В течение ближайшего полугода Карпин будет совмещать работу в сборной и "Ростове". Официально контракт с тренером будет подписан 26 июля 2021 года, его условия уже согласованы.

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"Валерий Карпин не нуждается в представлении футбольным специалистам и болельщикам. Он был одним из лучших российских игроков своего поколения, ярко выступал и за клубы, и за сборную России. После завершения карьеры игрока Валерий Георгиевич получил богатый тренерский опыт, в том числе в последние годы успешно работая в клубе "Ростов". Сборная для него — новый вызов. И мы увидели с его стороны желание и готовность этот вызов принять", — заявил президент РФС Александр Дюков.

На посту главного тренера сборной России Карпин сменил ушедшего в отставку после Евро-2020 Станислава Черчесова. На первенстве континента национальная команда выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой барьер.

"Благодарю РФС за оказанное доверие. Как для игрока вызов в сборную, так и для тренера приглашение в национальную команду — большая честь и высокая оценка его работы. Для меня это новый, очень ответственный и интересный этап в тренерской карьере. Сейчас перед командой стоит задача по отбору на чемпионат мира 2022 года в Катаре. И мы приложим все усилия, чтобы эту задачу решить", сказал Карпин.

"Выдвигал ли я условия?": Карпин прокомментировал слухи о возможном назначении в сборную России

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Ранее Лайф сообщал, что главный тренер молодёжной сборной Германии Штефан Кунц вошёл в шорт-лист кандидатов на место главного тренера сборной России по футболу после отставки Станислава Черчесова. Вместе с ним туда попали Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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