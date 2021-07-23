Уникальный рекорд: Силач поднял платформу с вертолётом весом полторы тонны
На подготовку к этому у Эльбруса Нигматуллина ушло пять месяцев, достижение он посвятил поддержке спортсменов на Олимпиаде в Токио.
Спортсмен поднял платформу с вертолётом весом полторы тонны. Видео © LIFE
Мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин смог поднять платформу с вертолётом общим весом 1476 килограммов, установив новый рекорд. Федерация силового экстрима России признала уникальное достижение спортсмена, не имеющее аналогов в мире.
По словам Нигматуллина, на подготовку ушло пять месяцев, для тренировок использовались не только обычные тренажёры, но и вертолёт с платформой, которую изготовили специально.
"Всё удалось реализовать. Задумка была поднять вертолёт, который совершит посадку во время установления рекорда и, соответственно, улетит сразу же после его окончания", — рассказал спортсмен.
Нигматуллин посвятил этот рекорд трём крупным событиям: поддержке российской сборной на Олимпийских играх в Токио, созданию авиационного кластера в Башкортостане и финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills", который пройдёт в Уфе.
Ранее Лайф рассказывал, что Эльбрус Нигматуллин протащил 36-тонный Boeing 25 метров, установив рекорд. Самым сложным, по его словам, оказалось сдвинуть самолёт.
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