Спортсмен поднял платформу с вертолётом весом полторы тонны. Видео © LIFE

Мастер спорта по пауэрлифтингу и армрестлингу, многократный обладатель титула "Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин смог поднять платформу с вертолётом общим весом 1476 килограммов, установив новый рекорд. Федерация силового экстрима России признала уникальное достижение спортсмена, не имеющее аналогов в мире.

По словам Нигматуллина, на подготовку ушло пять месяцев, для тренировок использовались не только обычные тренажёры, но и вертолёт с платформой, которую изготовили специально.

"Всё удалось реализовать. Задумка была поднять вертолёт, который совершит посадку во время установления рекорда и, соответственно, улетит сразу же после его окончания", — рассказал спортсмен.

Нигматуллин посвятил этот рекорд трём крупным событиям: поддержке российской сборной на Олимпийских играх в Токио, созданию авиационного кластера в Башкортостане и финалу национального чемпионата "Молодые профессионалы WorldSkills", который пройдёт в Уфе.