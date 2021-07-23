Минюст официально признал "Проект медиа" нежелательной иностранной организацией

Интернет-издание "Проект медиа"* включено в перечень иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом сообщается на сайте Минюста РФ.

"23 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Project Media Inc. ("Проект медиа", США)", — сообщили в министерстве.

Отмечается, что организация включена в перечень в связи с решением генерального прокурора РФ о том, что "её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ", а также в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Ранее Минюст включил в список СМИ-иноагентов латвийскую фирму The Insider*, которая является администратором одноимённого интернет-издания. Также список пополнили пять журналистов, четверо из которых относятся к недавно признанному нежелательной организацией "Проекту"*.

* Организация, чья деятельность признана нежелательной на территории России