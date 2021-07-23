Путин подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России
В документе оговаривается, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать их перед противником.
Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении военно-морского флага Российской Федерации. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его будут изображать в центре Андреевского креста, причём высота ордена должна составлять треть ширины флага. Кроме того, в указе говорится о том, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать военно-морской флаг перед противником, так как он отражает честь, доблесть, славу и боевые традиции ВМФ.
"В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля", — уточняется в указе.
Напомним, что ежегодно 25 июля в России отмечается День Военно-морского флота. В этом году главный Военно-морской парад пройдёт в Санкт-Петербурге без зрителей. Присутствие большого количества людей на мероприятии с учётом эпидемиологической обстановки несёт в себе риски, уточнили в Роспотребнадзоре.
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