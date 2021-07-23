Путин подписал указ об изменении флагов Военно-морского флота России

Отмечается, что изменения коснутся орденских и гвардейских орденских флагов. Если раньше орден размещался в левом верхнем углу флага, то теперь его будут изображать в центре Андреевского креста, причём высота ордена должна составлять треть ширины флага. Кроме того, в указе говорится о том, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать военно-морской флаг перед противником, так как он отражает честь, доблесть, славу и боевые традиции ВМФ.