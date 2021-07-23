Бывший вратарь сборной России Лунёв отыграл "на ноль" в первом матче за "Байер"

Футболист как свободный агент перешёл в немецкий клуб и заключил соглашение до 2023 года.

Российский вратарь Андрей Лунёв дебютировал в составе леверкузенского "Байера". Он вышел на поле в перерыве товарищеского матча против "Фрайбурга".

В первом тайме ворота клуба защищал основной голкипер Лукаш Градецки, выступающий за сборную Финляндии. В результате игра завершилась вничью — 0:0.

Лунёв перешёл в немецкий клуб на правах свободного агента в середине июля. Контракт 29-летнего футболиста рассчитан на два сезона — до 30 июня 2023 года.

С 2017 года голкипер выступал за петербургский "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт.