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Водитель проехал по хлипкому "мосту глупости" в Забайкалье и рухнул в реку под крики очевидцев

В регионе введён режим ЧС из-за паводков, безопасность на дорогах региона обеспечивают сотрудники полиции.

23 июля, 15:17

Автомобилист в Забайкалье решил переехать по пешеходному мосту и сорвался в реку. Видео © Соцсети

Житель Чернышевского района Забайкальского края попробовал проехать по пешеходному тросовому мосту, но конструкция не выдержала — и машина сорвалась в бурлящую воду. Как видно на кадрах, это произошло в середине пути.

"Она поедет, что сейчас будет. А прикинь, она сейчас сорвётся, я не могу на это смотреть", — комментируют происходящее дети за кадром.

Как в телеграм-канале отметил заместитель председателя краевого правительства Андрей Гурулёв, тросовый мост просто не выдержал нагрузки автомобиля. При этом с водителем всё хорошо, он смог выплыть.

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Около 150 человек эвакуировали в Свердловской области из-за затопления

Напомним, что в восьми районах Забайкальского края введён режим ЧС из-за паводков. В УМВД по Забайкальскому краю отметили, что сотрудники полиции обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения в районах, охваченных паводками. Уточняется, что задействовано более 50 человек на 22 единицах техники. Они обеспечивают правопорядок на улицах населённых пунктов, которые находятся в зоне подтопления. Наиболее интенсивно стражи порядка работают в Шилкинском, Нерчинском, Чернышевском и Сретенском районах края.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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