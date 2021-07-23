Водитель проехал по хлипкому "мосту глупости" в Забайкалье и рухнул в реку под крики очевидцев

Автомобилист в Забайкалье решил переехать по пешеходному мосту и сорвался в реку. Видео © Соцсети

Житель Чернышевского района Забайкальского края попробовал проехать по пешеходному тросовому мосту, но конструкция не выдержала — и машина сорвалась в бурлящую воду. Как видно на кадрах, это произошло в середине пути.

"Она поедет, что сейчас будет. А прикинь, она сейчас сорвётся, я не могу на это смотреть", — комментируют происходящее дети за кадром.

Как в телеграм-канале отметил заместитель председателя краевого правительства Андрей Гурулёв, тросовый мост просто не выдержал нагрузки автомобиля. При этом с водителем всё хорошо, он смог выплыть.