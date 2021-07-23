В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу России против Украины

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировали первую межгосударственную жалобу России, поданную в адрес Украины. Об этом сообщили в коммюнике суда.

"Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21", — говорится в заявлении.

В ЕСПЧ отметили, что подача жалобы Правительством Российской Федерации состоялась 22 июля на основании статьи 33 "Межгосударственные дела" Европейской конвенции о правах человека.