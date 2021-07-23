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В ЕСПЧ зарегистрировали жалобу России против Украины

Это первая межгосударственная жалоба, инициированная РФ, уточнили в суде.

23 июля, 15:06
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировали первую межгосударственную жалобу России, поданную в адрес Украины. Об этом сообщили в коммюнике суда.

"Это первая межгосударственная жалоба, инициированная Россией. Эта жалоба была зарегистрирована под номером 36958/21", — говорится в заявлении.

В ЕСПЧ отметили, что подача жалобы Правительством Российской Федерации состоялась 22 июля на основании статьи 33 "Межгосударственные дела" Европейской конвенции о правах человека.

Проверка на беспристрастность: Почему Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ

Проверка на беспристрастность: Почему Россия подала жалобу против Украины в ЕСПЧ

Напомним, Россия впервые в своей истории подала жалобу в ЕСПЧ, обвинив Украину в нарушении прав человека. Речь идёт о гибели при обстрелах и незаконном лишении свободы мирных жителей, нарушении свободы слова, дискриминации русскоязычного населения, а также российских компаний и предпринимателей, водной блокаде Крымского полуострова, лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах и нападении на российские посольства и консульства.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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