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Медведев заявил, что Запад устроил "ритуальный танец" вокруг "Северного потока – 2"

По его словам, Россия сможет пережить санкции, при этом западные политики де-факто признают, что проект газопровода состоялся.

23 июля, 16:04
<p>Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/62692/photos/63128" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" уже состоялось. Договорённости, достигнутые между Германией и США о возможных санкциях в отношении данного проекта, являются лишь "ритуальными танцами".

"Хотя нам не нравятся некоторые формулировки, но санкции всё же лучше, чем похоронить проект, который почти завершён и так важен для Европы. Если кто-то какие-то санкции введёт, мы переживём эти санкции. Мы видим "ритуальный танец", исполняемый европейскими и американскими политиками вокруг того, чтобы признать факт, что "Северный поток – 2" состоялся", — сказал Медведев в интервью немецкой газете Deutsche Welle.

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Говоря об упрёках в излишней энергетической зависимости Германии от России, Медведев указал на то, что "в торговых отношениях невозможно быть в полной зависимости", так как это всегда взаимовыгодное дело. Если Германия зависит от поставок российского газа, то Россия зависит от цен, которые формируются на рынке, и от закупок объёмов поставок.

Напомним, ранее США заключили сделку по "Северному потоку – 2" с Германией. По итогам переговоров заявлено, что Берлин готов содействовать Украине в получении контракта с Россией на транзит топлива. США при этом не исключили введения новых санкций против России.

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Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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