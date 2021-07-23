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Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона

По голу забили юные игроки столичного клуба Арсен Захарян и Константин Тюкавин.

23 июля, 18:58
<p>Фото © ФК "Ростов"</p>

Фото © ФК "Ростов"

Новый сезон РПЛ стартовал выездной победой московского "Динамо" над "Ростовом" со счётом 2:0. Из-за пандемии коронавируса встреча прошла без зрителей.

В составе "Ростова" с первых минут на поле вышел бывший форвард сборной России Николай Комличенко, в середине июня арендованный у "Динамо". В составе бело-голубых дебютировали два южноамериканских защитника — парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Диего Лаксальт.

Оба гола динамовцы забили в первом тайме. Отличились 18-летний полузащитник Арсен Захарян и 18-летний нападающий Константин Тюкавин.

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Непосредственно перед матчем главного тренера "Ростова" Валерия Карпина назначили наставником сборной России. До конца года он будет совмещать два поста.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 1-й тур

"Ростов" – "Динамо" — 0:2

Голы: Захарян 20' (0:1), Тюкавин 33' (0:2)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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