Новый сезон РПЛ стартовал выездной победой московского "Динамо" над "Ростовом" со счётом 2:0. Из-за пандемии коронавируса встреча прошла без зрителей.

В составе "Ростова" с первых минут на поле вышел бывший форвард сборной России Николай Комличенко, в середине июня арендованный у "Динамо". В составе бело-голубых дебютировали два южноамериканских защитника — парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Диего Лаксальт.

Оба гола динамовцы забили в первом тайме. Отличились 18-летний полузащитник Арсен Захарян и 18-летний нападающий Константин Тюкавин.

Непосредственно перед матчем главного тренера "Ростова" Валерия Карпина назначили наставником сборной России. До конца года он будет совмещать два поста.