Поражение сразу после назначения в сборную: "Ростов" дома проиграл "Динамо" в стартовом матче сезона
По голу забили юные игроки столичного клуба Арсен Захарян и Константин Тюкавин.
Фото © ФК "Ростов"
Новый сезон РПЛ стартовал выездной победой московского "Динамо" над "Ростовом" со счётом 2:0. Из-за пандемии коронавируса встреча прошла без зрителей.
В составе "Ростова" с первых минут на поле вышел бывший форвард сборной России Николай Комличенко, в середине июня арендованный у "Динамо". В составе бело-голубых дебютировали два южноамериканских защитника — парагваец Фабиан Бальбуэна и уругваец Диего Лаксальт.
Оба гола динамовцы забили в первом тайме. Отличились 18-летний полузащитник Арсен Захарян и 18-летний нападающий Константин Тюкавин.
Невозможно не пересматривать 🤩#РостовДинамо 0️⃣:1️⃣ pic.twitter.com/bvqb9TSUDF— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) July 23, 2021
Непосредственно перед матчем главного тренера "Ростова" Валерия Карпина назначили наставником сборной России. До конца года он будет совмещать два поста.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 1-й тур
"Ростов" – "Динамо" — 0:2
Голы: Захарян 20' (0:1), Тюкавин 33' (0:2)
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