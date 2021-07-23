Зеленский одобрил санкции против Wildberries и самой богатой женщины России

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против магазина онлайн-торговли Wildberries и её владелицы — самой богатой женщины России Татьяны Бакальчук. Соответствующий указ опубликован на сайте лидера Незалежной.

"Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (Wildberries). Срок действия — три года", — говорится в дополнении к указу.

Также ограничительные меры введены в отношении супруга бизнесвумен Владислава Бакальчука и двух представителей компании — Алексея Кузьменко и Андрея Ревяшко. Помимо этого, под санкции подпали двое граждан Франции — Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан ("за содействие ДНР"). Ограничительные меры введены и в отношении организаций — Официального репрезентационного центра ДНР во Франции, Ассоциации "Франция – Крым" и Ассоциации представительства ДНР во Франции.

Всего санкции коснулись юрлиц России, Белоруссии, Киргизии, Армении, Казахстана, Польши и самой Украины. Ограничения включают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств и другие меры.