МИД РФ анонсировал новый раунд российско-американского диалога в Женеве

Новый раунд переговоров России и США по вопросам стратегической стабильности состоится 28 июля в Женеве. Об этом сообщил МИД РФ.

"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", — заявили в министерстве.

Планируется обсуждение вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. Делегации сторон возглавят замглавы российского министерства Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.