МИД РФ анонсировал новый раунд российско-американского диалога в Женеве
Делегации сторон возглавят замглавы российского министерства Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
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Новый раунд переговоров России и США по вопросам стратегической стабильности состоится 28 июля в Женеве. Об этом сообщил МИД РФ.
"В развитие договорённостей, достигнутых на состоявшейся 16 июня встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом США Джозефом Байденом, 28 июля в Женеве пройдёт новый раунд российско-американского диалога по стратегической стабильности", — заявили в министерстве.
Планируется обсуждение вопросов поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. Делегации сторон возглавят замглавы российского министерства Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Венди Шерман.
Напомним, первые переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными.
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