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"По-мужски задело": Написавший несколько хитов Бузовой рэпер ST разоблачил певицу

По его словам, за провокационным образом кроется человек со слабостями и простыми человеческими желаниями.

23 июля, 18:57
<p>Кадр из видео © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Ro6GHxFj8uk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ольга Бузова"</a></p>

Кадр из видео © YouTube / "Ольга Бузова"

Рэпер ST (Александр Степанов) является автором хитов певицы Ольги Бузовой "Мало половин", "Чемпион", "Водица" и "Она не боится", однако в жизни они не только коллеги, но и близкие друзья. В новом интервью исполнитель признался, что не смог остаться в стороне после раскаяний телеведущей из-за развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает портал "Дни.ру".

"Она девочка, просто хрупкая девочка, которая хочет любви, которой нужна забота, опора, поддержка. Меня так это по-мужски задело", сказал Степанов.

Рэпер отметил, что в одном из интимных разговоров Бузова выложила ему историю своей жизни и он понял: за её провокационным образом кроется человек со слабостями и простыми человеческими желаниями.

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Ранее во МХАТе рассказали, почему не откажутся от Бузовой в спектакле про Сталина. В театре не испугались негативных откликов критиков, несмотря на слишком большое внимание к постановке. Телезвезда вновь появится на сцене в сентябре, она "очень органична" в своей роли.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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