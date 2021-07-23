Рэпер ST (Александр Степанов) является автором хитов певицы Ольги Бузовой "Мало половин", "Чемпион", "Водица" и "Она не боится", однако в жизни они не только коллеги, но и близкие друзья. В новом интервью исполнитель признался, что не смог остаться в стороне после раскаяний телеведущей из-за развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, сообщает портал "Дни.ру".

"Она девочка, просто хрупкая девочка, которая хочет любви, которой нужна забота, опора, поддержка. Меня так это по-мужски задело", — сказал Степанов.

Рэпер отметил, что в одном из интимных разговоров Бузова выложила ему историю своей жизни и он понял: за её провокационным образом кроется человек со слабостями и простыми человеческими желаниями.