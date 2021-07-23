Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов, в городе снова воют сирены
В МЧС отметили, что эвакуация жителей пока не требуется. Сообщений о ЧП не поступало.
Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за ливней, в городе воют сирены. Пользователи соцсетей делятся кадрами нового наводнения.
Вместе с тем в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России заявили, что эвакуация жителей пока не требуется, сообщений о ЧП из района происшествия пока не поступало. Однако к спасателям обратились двое жителей Хостинского района, которые попросили помощи, чтобы переправиться с "островка" в русле реки Мацесты, пишет ТАСС.
Пользователи соцсетей сообщают, что в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы и на автодорогах образовались потоки воды.
Также отмечается, что шторм повредил подпорную стену и брусчатку на набережной пляжа Лоо в Сочи. Как рассказали журналистам в оперштабе Краснодарского края, на месте работает комиссия для оценки ущерба, аварийная территория огорожена. Основные последствия ливня в Лазаревском районе были устранены за час, специалисты приступают к расчистке тротуаров от мусора и песка.
Напомним, ранее 4 июля на Краснодарский край обрушился настоящий ураган, реки вышли из берегов. В результате в Сочи погиб один человек: мужчину придавило упавшим деревом. По данным экстренной службы, ещё два человека пострадали. При этом в Анапе погиб ребёнок и двое пытавшихся его спасти взрослых. Силы МЧС в регионе были переведены в режим ЧС. При этом, согласно прогнозу, сильные дожди и шторм в Сочи ожидаются в течение всего лета.
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