Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов, в городе снова воют сирены. Видео © Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS) / /t.me/soch01

Река Дагомыс в Сочи вышла из берегов из-за ливней, в городе воют сирены. Пользователи соцсетей делятся кадрами нового наводнения.

Вместе с тем в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России заявили, что эвакуация жителей пока не требуется, сообщений о ЧП из района происшествия пока не поступало. Однако к спасателям обратились двое жителей Хостинского района, которые попросили помощи, чтобы переправиться с "островка" в русле реки Мацесты, пишет ТАСС.

Пользователи соцсетей сообщают, что в Лазаревском районе Сочи локально подтопило улицы и на автодорогах образовались потоки воды.