Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Молдавию будут осуществляться по маршруту Москва – Кишинёв три раза в неделю, в Бахрейн — по маршруту Москва – Манама два раза в неделю, в Доминикану — Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю.