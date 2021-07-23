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Россия с 9 августа возобновляет авиасообщение с тремя странами

Решение принял оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

23 июля, 20:05

Фото © Pixabay

С 9 августа Россия возобновляет авиасообщение с Молдавией, Доминиканой и Бахрейном. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Рейсы в Молдавию будут осуществляться по маршруту Москва – Кишинёв три раза в неделю, в Бахрейн — по маршруту Москва – Манама два раза в неделю, в Доминикану — Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата с общей частотой три рейса в неделю.

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией

Напомним, ранее стало известно, что Россия увеличит число авиарейсов с Белоруссией с 1 августа. Перелёты будут осуществляться по маршрутам Москва – Минск, Сочи – Минск и Краснодар – Минск.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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