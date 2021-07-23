Россия открывает рейсы на курорты Египта с 9 августа
Пока будет действовать пять рейсов в неделю по двум направлениям. В дальнейшем число может быть увеличено.
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С 9 августа Россия открывает рейсы на курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении.
Напомним, что 8 июля Владимир Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта. Также по инициативе главы государства отменена рекомендация не продавать туры в популярные у российских туристов города африканской страны, такие как Хургада и Шарм-эль-Шейх.
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