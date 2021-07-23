Россия открывает рейсы на курорты Египта с 9 августа

С 9 августа Россия открывает рейсы на курорты Египта: Хургада и Шарм-эль-Шейх. Об этом журналистам сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

"С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эль-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки", — говорится в сообщении.