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В МЧС заявили, что эвакуация населения из-за сильных ливней в Сочи не требуется

Там отметили, что сирены были включены в превентивных целях для оповещения жителей.

23 июля, 21:13

Кадр из видео © t.me/soch01

Эвакуация населения из-за сильных ливней и последующего подтопления в Сочи не требуется. Об этом заявили в МЧС РФ.

Мощные ливни затопили Сочи. Видео © t.me/soch01

"Произошло подтопление одного участка ФАД А147 в посёлке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от посёлка Хоста до посёлка Адлер. Эвакуация населения не требуется", — сообщили в министерстве.

Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено

Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение остановлено

Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились мощные дожди. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Также обильные осадки привели к подтоплению трансформаторных станций, что привело к нарушению электроснабжения в шести населённых пунктах.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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