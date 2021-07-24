В МЧС заявили, что эвакуация населения из-за сильных ливней в Сочи не требуется
Там отметили, что сирены были включены в превентивных целях для оповещения жителей.
Кадр из видео © t.me/soch01
Эвакуация населения из-за сильных ливней и последующего подтопления в Сочи не требуется. Об этом заявили в МЧС РФ.
Мощные ливни затопили Сочи. Видео © t.me/soch01
"Произошло подтопление одного участка ФАД А147 в посёлке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от посёлка Хоста до посёлка Адлер. Эвакуация населения не требуется", — сообщили в министерстве.
Напомним, 23 июля на юг России вновь обрушились мощные дожди. Сильный ливень затопил трассу между Адлером и Сочи, движение пришлось остановить. Также обильные осадки привели к подтоплению трансформаторных станций, что привело к нарушению электроснабжения в шести населённых пунктах.
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