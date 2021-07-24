В МЧС заявили, что эвакуация населения из-за сильных ливней в Сочи не требуется

Эвакуация населения из-за сильных ливней и последующего подтопления в Сочи не требуется. Об этом заявили в МЧС РФ.

Мощные ливни затопили Сочи. Видео © t.me/soch01

"Произошло подтопление одного участка ФАД А147 в посёлке Хоста, на месте организовано реверсивное движение. В превентивных целях были запущены сирено-речевые устройства для оповещения населения от посёлка Хоста до посёлка Адлер. Эвакуация населения не требуется", — сообщили в министерстве.