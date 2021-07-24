Жители Перми встали на защиту 100-летнего стадиона, который хотят застроить многоэтажками. Видео © LIFE

Жители Перми встали на защиту 100-летнего стадиона "Молот", который хотят снести ради жилого комплекса на 1200 квартир и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Против застройки выступили уже тысячи людей, а также спортсмены из других городов, которым не безразличен исторический объект.

Сейчас от стадиона осталось всего несколько заросших травой полей, однако пермяки предложили властям восстановить комплекс, сделав его главным спортивным центром города. Раньше на месте пустыря были футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Также там тренировалась хоккейная команда "Молот-Прикамье". Однако с продажей земли новому собственнику территория стала приходить в негодность.

До 2000-х годов земля принадлежала предприятию "Мотовилихинские заводы". Сейчас ею владеет строительная группа компаний ПДМ. Согласно Генплану города, все эти года на территории стадиона можно было возводить только спортобъекты, однако в документ уже внесены изменения, и он отправлен на согласование. По словам застройщика, окончательное решение будет принято после публичных слушаний.

"На сегодняшний день на земельном участке не существует стадиона. Мы продолжаем рассматривать несколько вариантов реновации территории по улице Лебедева, 13, настаивая на соблюдении интересов всех сторон: жителей города, спортивной общественности и собственника земельного участка. Какой вариант станет итоговым? Как и планировалось, это решение будет выработано только в конструктивном диалоге с учётом результатов публичных слушаний", — рассказал Лайфу представитель собственника земли Артём Савельев.

За сохранение стадиона местные жители собрали уже более семи тысяч подписей. Кроме того, на защиту объекта встали спортсмены из других городов, которые раньше тренировались или выступали на пермском стадионе. Среди них воспитанник соликамской школы хоккея, мастер спорта Максим Верёвкин, уроженец Перми, знаменитый хоккеист Анатолий Голышев, который в марте подписал контракт с клубом НХЛ "Нью-Йорк Айлендерс", и заслуженный ветеран пермского хоккея, мастер спорта СССР Сергей Смертин. Последний обратил внимание, что в городе и без того закрываются детские спортивные центры. А со сносом стадиона у школьников исчезнет ещё одна площадка, где они могли бы гонять мяч.