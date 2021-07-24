Юная украинка сожгла футболку с гербом страны, а потом раскаялась и извинилась. Видео © Соцсети

Юная жительница Украины была вынуждена принести публичные извинения после того, как в соцсетях в знак мести бывшему возлюбленному сожгла его футболку с гербом Незалежной. Об этом пишет издание "Страна".

На кадрах запечатлено, как одна девушка держит чёрную футболку с гербом Украины, а вторая поджигает её спичками. В ролике автор утверждает, что ей больно смотреть на этот предмет одежды, который остался от её бывшего парня. В Сети жест, пусть он и не был политическим, всё же не оценили. И вслед за скандальным видео девушка вновь появилась перед камерой, чтобы записать извинения перед подписчиками.

"Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать. Я искренне прошу прощения", — сказала она.