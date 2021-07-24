НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Юная украинка сожгла футболку с гербом страны, а потом раскаялась и извинилась

Девушка призналась, что жест не был политическим, просто ей было неприятно смотреть на данный предмет одежды, оставшийся от бывшего.

23 июля, 23:15

Юная украинка сожгла футболку с гербом страны, а потом раскаялась и извинилась. Видео © Соцсети

Юная жительница Украины была вынуждена принести публичные извинения после того, как в соцсетях в знак мести бывшему возлюбленному сожгла его футболку с гербом Незалежной. Об этом пишет издание "Страна".

На кадрах запечатлено, как одна девушка держит чёрную футболку с гербом Украины, а вторая поджигает её спичками. В ролике автор утверждает, что ей больно смотреть на этот предмет одежды, который остался от её бывшего парня. В Сети жест, пусть он и не был политическим, всё же не оценили. И вслед за скандальным видео девушка вновь появилась перед камерой, чтобы записать извинения перед подписчиками.

Пожелавшую "сдохнуть в Москве" украинскую тиктокершу внесли в "Миротворец" и назвали провокатором

Пожелавшую "сдохнуть в Москве" украинскую тиктокершу внесли в "Миротворец" и назвали провокатором

"Я прошу прощения за то, что сожгла футболку. Я понимаю, что была не права, но вы начали на меня наезжать, из-за чего я начала вас всех посылать. Я искренне прошу прощения", — сказала она.

А ранее Лайф рассказывал, как в Пермском крае малолетние тиктокерши сожгли ферму во время съёмки эффектного ролика. Девочки пытались сбить пламя, но не смогли, испугались и убежали. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1