"Русские попадали от смеха": В Польше подняли на смех министра обороны после слов о танках "Абрамс" в России
Читатели местного издания Gazeta.pl отметили, что без поддержки с воздуха данная техника "имеет ценность металлолома".
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Польское издание Gazeta.pl опубликовало статью о министре обороны страны Мариуше Блащаке, который в целях "сдерживания" РФ захотел разместить американские танки "Абрамс" в России и Белоруссии. Публикация вызвала активную реакцию читателей, которые весьма жёстко оценили намерение главы Минобороны. Об этом пишет ИноСМИ.
"Что он несёт? Оборонять? Стреляя по беспилотникам, которые разнесут их за 30 минут?" — поинтересовался пользователь 0zatkaokakao0.
"Без поддержки вертолётов и противовоздушной и противоракетной обороны "Абрамсы" имеют ценность металлолома", — уточнил suwakwrozporku.
"А подводные лодки будут дислоцироваться на "верфи" в Радоме (город в центральной Польше. — Прим. Лайфа)", — пошутил polakadam.
"Сильные — в болтовне, сплочённые — за столом, готовые — к бегству!" — сыронизировал barab-ara25.
"Русские попадали. От смеха", — добавил pocomiwaszekonto.
Напомним, в середине июля стало известно, что Польша закупит у Соединённых Штатов Америки 250 сверхсовременных танков Abrams за более чем шесть миллиардов долларов, что позволит стране сформировать четыре танковых батальона. Ожидается, что первая партия машин поступит в следующем году.
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