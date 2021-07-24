Россиянка Галашина объяснила, почему упустила золото в последнем выстреле на Олимпиаде
Спортсменка призналась, что ею овладевают смешанные чувства — радость и горечь, — но в целом она счастлива.
Анастасия Галашина. Фото © Twitter / Olympic_Russia
Россиянка Анастасия Галашина рассказала, почему упустила золото в последнем выстреле на олимпийских соревнованиях по пулевой стрельбе в Токио. Спортсменка лидировала, но в концовке уступила китаянке Цянь Ян.
"В последнем выстреле я допустила ошибку. Ничего серьёзного. Это будет мне уроком на будущее. Я слишком сильно занервничала, затянула выстрел. Мои мысли были не там, где нужно. Я потеряла концентрацию. Объяснение очень простое", — приводит слова Галашиной "Чемпионат".
Спортсменка призналась, что ею овладевают смешанные чувства — радость и горечь, — но в целом она счастлива. Галашина отметила, что серебро Олимпиады для неё большой шаг вперёд.
Мы на пьедестале😍#КомандаОКР #ROCTeam #Tokyo2020 pic.twitter.com/6uw8lSek2O— Olympic Russia (@Olympic_Russia) July 24, 2021
"Это моя первая Олимпиада — и сразу медаль. Я старалась не думать о соперницах, а просто делала свою работу", — заключила Анастасия.
Как сообщал Лайф, 24-летняя Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.
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Напомним, церемония открытия Олимпиады состоялась 23 июля. Лайф показывал видео прохода российской сборной. Олимпийский огонь зажгла японская теннисистка Наоми Осака. В ходе Игр будет разыграно 339 комплектов медалей в 39 видах спорта, что является рекордным показателем за всю олимпийскую историю. Подавляющее количество соревнований (724 из 750) пройдёт без зрителей.
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