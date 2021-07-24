Волейболисты сборной России стартовали на Олимпиаде с победы над Аргентиной

Мужская сборная России по волейболу в стартовом матче на Олимпиаде победила команду Аргентины со счётом 3–1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21). Встреча, проходившая на "Ариаке-арене" в Токио, продолжалась ровно два часа.

Самым результативным в составе россиян стал лидер команды Максим Михайлов, набравший 17 очков. Накануне он вместе с фехтовальщицей Софьей Великой нёс флаг ОКР на церемонии открытия Игр.

В следующем матче сборная России сыграет с американскими волейболистами. Матч состоится в понедельник, 26 июля.