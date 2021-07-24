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Трёхкратный чемпион мира Далалоян не смог выйти в финал в вольных упражнениях на Олимпиаде

В апреле гимнаст порвал ахиллово сухожилие, но ради Игр в Токио форсировал восстановление.

24 июля, 08:29
<p>Фото © Laurence Griffiths / Getty Images</p>

Фото © Laurence Griffiths / Getty Images

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике россиянин Артур Далалоян не смог выйти в финал в вольных упражнениях, опорном прыжке, перекладине и в упражнениях на коне на Олимпиаде в Токио. В решающем этапе соревнований на отдельных снарядах выступят по восемь сильнейших спортсменов по итогам квалификации.

В вольных упражнениях Далалоян занял 19-е место. В упражнениях на коне он стал 16-м, на перекладине — 11-м, в опорном прыжке он вообще не смог завершить свою попытку.

В апреле Далалоян порвал ахиллово сухожилие, но ради Игр в Токио форсировал восстановление. Предполагалось, что он не выступит на соревнованиях в опорном прыжке и вольных упражнениях, но гимнаст всё же решился выйти на помост.

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Во время квалификационных соревнований Далалоян не смог сдержать эмоций и расплакался. После выступления он объяснил журналистам, какие чувства его переполняли.

"С одной стороны, меня переполняли эмоции радости за то, что я нашёл в себе силы выйти на опорный прыжок и вольные упражнения. С другой стороны, это эмоции расстройства, потому что я ожидал от себя большего, был уверен, что я смогу выйти и сделать вольные упражнения более достойно. Я не попал в некоторые связки, сделал базу ниже, чем планировал, и поэтому немножко не оправдал свои надежды", — сказал россиянин.

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26 июля гимнасты разыграют медали в командных соревнованиях, 28 июля — в личном многоборье. Финалы на отдельных снарядах пройдут 1, 2 и 3 августа.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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