"Это будет уроком": Галашина заявила об огорчении после завоёванного серебра на Играх в Токио
По словам россиянки, теперь ей нужно отдохнуть не столько физически, сколько эмоционально.
Фото © Twitter / Olympic_Russia
Завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде в Токио Анастасия Галашина призналась, что ощущения после соревнований у неё были смешанные и ей ещё есть над чем поработать.
"Ощущения у меня... Когда сделала последний выстрел и поняла, что вторая, то ощущения были смешанные: и радость за медаль, так как это мои первые Олимпийские игры, и я завоевала медаль сразу. Но есть и огорчения за мой последний выстрел, но ничего страшного. На ошибках учатся, всё впереди. Это будет уроком мне определённо. Будет над чем работать", — поделилась спортсменка в беседе с телеканалом "Звезда".
Галашина добавила, что после соревнований ей нужно немного отдохнуть и восстановиться. Девушка заявила, что устала не столько физически, сколько эмоционально. Также спортсменка рассказала, что в связи с пандемией её команда придерживается строгих правил. По её словам, в маске ходить жарко и неудобно, но это необходимость. Однако она призналась, что ощущение праздника никуда не делось и для неё всё происходящее в новинку.
Как сообщал Лайф, 24-летняя Анастасия Галашина стала второй в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров с результатом 251,1 балла. Первое место заняла китаянка Цянь Ян с олимпийским рекордом (251,8 очка), третье — набравшая 230,6 балла Нина Кристен из Швейцарии.
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