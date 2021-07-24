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В "Нью-Йорк Рейнджерс" объяснили обмен Павла Бучневича

В прошлом сезоне россиянин провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 очков, установив личный рекорд.

24 июля, 10:21
<p>Фото © НХЛ</p>

Фото © НХЛ

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Друри заявил, что обмен российского нападающего Павла Бучневича в "Сент-Луис Блюз" был связан с нехваткой игрового времени для всех хоккеистов. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Винс Меркольяно.

"Мы не без труда вписываемся в потолок зарплат, и к тому же у нас не хватает игрового для всех хоккеистов. Мне кажется, что с крайними нападающими в нашей команде полный порядок", сказал Друри.

В состав нового клуба НХЛ не попал ни один российский хоккеист

В состав нового клуба НХЛ не попал ни один российский хоккеист

"Нью-Йорк Рейнджерс" обменял Бучневича в "Сент-Луис Блюз" накануне. Взамен клуб получил нападающего Сэмми Блейса и выбор во втором раунде драфта в 2022 году.

В прошлом сезоне Бучневич провёл 54 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 48 очков, забросив 20 шайб и сделав 28 результативных передач. Тем самым он побил личный рекорд.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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