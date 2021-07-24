В "Нью-Йорк Рейнджерс" объяснили обмен Павла Бучневича

Генеральный менеджер клуба НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" Крис Друри заявил, что обмен российского нападающего Павла Бучневича в "Сент-Луис Блюз" был связан с нехваткой игрового времени для всех хоккеистов. Об этом в своём твиттере сообщил журналист Винс Меркольяно.

"Мы не без труда вписываемся в потолок зарплат, и к тому же у нас не хватает игрового для всех хоккеистов. Мне кажется, что с крайними нападающими в нашей команде полный порядок", — сказал Друри.

"Нью-Йорк Рейнджерс" обменял Бучневича в "Сент-Луис Блюз" накануне. Взамен клуб получил нападающего Сэмми Блейса и выбор во втором раунде драфта в 2022 году.