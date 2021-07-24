После убийства ставропольского замначальника уголовного розыска возбудили уголовное дело

Как сообщал Лайф, покушение произошло накануне вечером на одной из парковок Ставрополя. Преступник выстрелил в полицейского не менее девяти раз, отчего тот скончался в больнице. Сейчас на его поиски брошены все силы. Предположительно, он может быть вооружён.