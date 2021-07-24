После убийства ставропольского замначальника уголовного розыска возбудили уголовное дело
Пока преступник не найден. Предположительно, он скрывается за городом и может быть вооружён.
Фото © ТАСС / Геодакян Артем
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства замначальника отдела уголовного розыска на Ставрополье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства заместителя начальника отдела уголовного розыска ОП № 4 УМВД России по городу Ставрополю", — сообщили в ведомстве.
Как сообщал Лайф, покушение произошло накануне вечером на одной из парковок Ставрополя. Преступник выстрелил в полицейского не менее девяти раз, отчего тот скончался в больнице. Сейчас на его поиски брошены все силы. Предположительно, он может быть вооружён.
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