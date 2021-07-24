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На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска

Убийца с места преступления скрылся на автомобиле, в городе объявлен план "Перехват".

24 июля, 09:40
<p>Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE</p>

Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE

В Ставрополе неизвестный застрелил заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Руслана Абовяна. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл накануне вечером. На кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлён предполагаемый момент убийства. На них видно, что мужчина подошёл к автомобилю полицейского на парковке и расстрелял его практически в упор. По данным собеседника Лайфа, Абовян получил не менее девяти ранений, отчего около полуночи скончался в больнице.

В Чите неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов

В Чите неизвестный застрелил женщину и ранил мужчину в одном из дворов

По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Заурбек К. 1977 года рождения. Предположительно, он скрылся с места преступления на "девятке". Её брошенной позже нашли на трассе "Кавказ" в Андроповском районе. По мнению правоохранителей, мужчина может быть вооружён. На его поиски подняты все силы, включая ОМОН.

Ранее Лайф сообщал, что в Ингушетии мужчина устроил стрельбу, убив одного и ранив троих человек. Подозреваемого уже задержали.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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