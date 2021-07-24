На Ставрополье неизвестный расстрелял замначальника уголовного розыска
Убийца с места преступления скрылся на автомобиле, в городе объявлен план "Перехват".
Разыскиваемый подозреваемый. Фото © LIFE
В Ставрополе неизвестный застрелил заместителя начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Руслана Абовяна. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл накануне вечером. На кадрах, опубликованных в соцсетях, запечатлён предполагаемый момент убийства. На них видно, что мужчина подошёл к автомобилю полицейского на парковке и расстрелял его практически в упор. По данным собеседника Лайфа, Абовян получил не менее девяти ранений, отчего около полуночи скончался в больнице.
По подозрению в убийстве в розыск был объявлен Заурбек К. 1977 года рождения. Предположительно, он скрылся с места преступления на "девятке". Её брошенной позже нашли на трассе "Кавказ" в Андроповском районе. По мнению правоохранителей, мужчина может быть вооружён. На его поиски подняты все силы, включая ОМОН.
Ранее Лайф сообщал, что в Ингушетии мужчина устроил стрельбу, убив одного и ранив троих человек. Подозреваемого уже задержали.
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