Эксперт рассказал о тяжёлых последствиях у переболевших коронавирусом детей
Различные осложнения могут возникнуть у 10–30% несовершеннолетних, даже несмотря на то, что они переносят болезнь легче, чем взрослые.
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У детей, переболевших коронавирусом, могут развиться различные когнитивные нарушения, потеря памяти и даже заболевания сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Это поражение сердца, почек, эндокринных желёз, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Также через месяц после выздоровления у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который поражает сразу несколько органов и систем", — приводит его слова ТАСС.
Горелов заметил, что, исходя из данных исследования шведских учёных, такие осложнения могут возникнуть у 10–30% детей, даже несмотря на то, что они переносят болезнь легче, чем взрослые.
Ранее Лайф сообщал о постковидных проблемах, с которыми сталкиваются переболевшие подростки. Эксперт заявила, что в ряде случаев это тяжелейшие осложнения, вплоть до кардиореанимации. Зачастую они развиваются в отсроченном виде.
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