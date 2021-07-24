Эксперт рассказал о тяжёлых последствиях у переболевших коронавирусом детей

У детей, переболевших коронавирусом, могут развиться различные когнитивные нарушения, потеря памяти и даже заболевания сердца, почек и желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Это поражение сердца, почек, эндокринных желёз, головного мозга и желудочно-кишечного тракта. Также через месяц после выздоровления у них может возникнуть мультисистемный воспалительный синдром, который поражает сразу несколько органов и систем", — приводит его слова ТАСС.

Горелов заметил, что, исходя из данных исследования шведских учёных, такие осложнения могут возникнуть у 10–30% детей, даже несмотря на то, что они переносят болезнь легче, чем взрослые.