Минздрав обновил рекомендации по вакцинации "Спутником V"

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что был обновлён порядок оформления медотводов от прививок. Согласно рекомендациям, его нужно выдавать на тридцать дней с последующей консультацией врача. Также с учётом уже имеющегося опыта были доработаны правила профилактической вакцинации беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

"Спутник V" рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии. А больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее", — заявили в пресс-службе.

При этом при беременности применять вакцину следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, уточнили в министерстве. Целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения CoViD-19 с 22 недель беременности. Также отмечается, что прививаться от ковида могут больные, длительно получающие курсы лечения, включая гормональную терапию.