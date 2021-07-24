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Минздрав обновил рекомендации по вакцинации "Спутником V"

Теперь им могут привиться онкобольные, завершившие лечение, а также беременные.

24 июля, 08:59
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Минздрав РФ обновил временные методические рекомендации по вакцинации взрослого населения от коронавируса, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что был обновлён порядок оформления медотводов от прививок. Согласно рекомендациям, его нужно выдавать на тридцать дней с последующей консультацией врача. Также с учётом уже имеющегося опыта были доработаны правила профилактической вакцинации беременных женщин и людей с онкологическими заболеваниями.

"Спутник V" рекомендован без дополнительных ограничений для всех онкопациентов, завершивших лечение, вне зависимости от исходной стадии. А больных с запланированной операцией прививать возможно за 14 дней или ранее", заявили в пресс-службе.

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При этом при беременности применять вакцину следует в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода, уточнили в министерстве. Целесообразно проведение вакцинации в группе риска тяжёлого течения CoViD-19 с 22 недель беременности. Также отмечается, что прививаться от ковида могут больные, длительно получающие курсы лечения, включая гормональную терапию.

Ранее в Минздраве России опубликовали памятку для населения с целью профилактики осложнений после перенесённой инфекции. В ней сообщается о том, что возникновение тромбозов может быть у 20–30% переболевших ковидом. Среди других осложнений перечислены одышка, кашель, боль в груди и тахикардия. В комментарии Лайфу вирусолог Владислав Жемчугов объяснил, когда у переболевших коронавирусом может случиться данное явление.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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