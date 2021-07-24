Россиянам назвали регионы с наибольшей долей людей, страдающих от ожирения

Алтайский край занял лидирующее место по итогам 2020 года по наибольшей доле людей с ожирением на 100 тысяч человек. Об этом следует из данных Минздрава РФ.

"Ожирение на 100 тысяч всего населения: Алтайский край — 4530, Удмуртская Республика — 2475,4, Смоленская область — 2457,8", — говорится в исследовании.

Наименьшее же число людей с ожирением в прошлом году из расчёта на 100 тысяч населения зарегистрировано в Чечне — 335,4, Еврейской автономной области — 419,4 и Приморском крае — 419,5. При этом всего в 2020 году в России зарегистрировали 1,9 миллиона больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.