Милонов предложил построить туристическую велотрассу Москва – Владивосток
По его словам, дорога могла бы пройти через интересные уголки России и стать настоящим чудом света XXI века.
Фото © Facebook / Виталий Милонов
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить туристическую велосипедную трассу Москва – Владивосток, которая поможет любителям этого вида спорта путешествовать по России, не создавая аварийных ситуаций и не подвергая свою жизнь опасности.
По словам парламентария, с этой идеей к нему обратились профессиональные туристы-велосипедисты. Они считают, что создание такой трассы станет "чудом света" для мирового спортивного сообщества и поможет привлечь больше путешественников. Милонов одобрил идею и добавил, что в России активно развиваются дорожные и шоссейные сети, а трассы для велотуризма "остаются на обочине прогресса".
"В данной связи прошу вас изучить идею создания велотрассы Москва – Владивосток, которая, по моему мнению, могла бы пройти через интересные уголки нашей страны и без преувеличения стать настоящим чудом света XXI века", — цитирует обращение депутата RT.
Ранее Милонов предлагал отбирать футболистов в сборную России в том числе из непрофессиональных команд и лиг. По мнению депутата, лучше всего провести отдельный чемпионат, чтобы набрать новых игроков в команду.
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