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Регион
Опубликовано 24 июля 2021, 06:58

Милонов предложил построить туристическую велотрассу Москва – Владивосток

Фото © Facebook / Виталий Милонов

Фото © Facebook / Виталий Милонов

По его словам, дорога могла бы пройти через интересные уголки России и стать настоящим чудом света XXI века.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить туристическую велосипедную трассу Москва – Владивосток, которая поможет любителям этого вида спорта путешествовать по России, не создавая аварийных ситуаций и не подвергая свою жизнь опасности.

По словам парламентария, с этой идеей к нему обратились профессиональные туристы-велосипедисты. Они считают, что создание такой трассы станет "чудом света" для мирового спортивного сообщества и поможет привлечь больше путешественников. Милонов одобрил идею и добавил, что в России активно развиваются дорожные и шоссейные сети, а трассы для велотуризма "остаются на обочине прогресса".

"В данной связи прошу вас изучить идею создания велотрассы Москва – Владивосток, которая, по моему мнению, могла бы пройти через интересные уголки нашей страны и без преувеличения стать настоящим чудом света XXI века",цитирует обращение депутата RT.

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Ранее Милонов предлагал отбирать футболистов в сборную России в том числе из непрофессиональных команд и лиг. По мнению депутата, лучше всего провести отдельный чемпионат, чтобы набрать новых игроков в команду.

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Дарья Дьячкова
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