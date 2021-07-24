Милонов предложил построить туристическую велотрассу Москва – Владивосток

По его словам, дорога могла бы пройти через интересные уголки России и стать настоящим чудом света XXI века.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил построить туристическую велосипедную трассу Москва – Владивосток, которая поможет любителям этого вида спорта путешествовать по России, не создавая аварийных ситуаций и не подвергая свою жизнь опасности.

По словам парламентария, с этой идеей к нему обратились профессиональные туристы-велосипедисты. Они считают, что создание такой трассы станет "чудом света" для мирового спортивного сообщества и поможет привлечь больше путешественников. Милонов одобрил идею и добавил, что в России активно развиваются дорожные и шоссейные сети, а трассы для велотуризма "остаются на обочине прогресса".

"В данной связи прошу вас изучить идею создания велотрассы Москва – Владивосток, которая, по моему мнению, могла бы пройти через интересные уголки нашей страны и без преувеличения стать настоящим чудом света XXI века", — цитирует обращение депутата RT.