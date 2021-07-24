На Украине озвучили "наипростейший" вариант спасения газотранспортной системы страны

Украине необходимо стать так называемым газовым хабом для того, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы после полноценного запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.

"Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, [поставляя] газ, к примеру из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например из Катара", — сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Наш".