На Украине озвучили "наипростейший" вариант спасения газотранспортной системы страны
Там подчеркнули, что, если по ГТС не будет проходить достаточное количество топлива, она не сможет функционировать.
Фото © ТАСС / Алеев Егор
Украине необходимо стать так называемым газовым хабом для того, чтобы сохранить стабильность своей газотранспортной системы после полноценного запуска "Северного потока – 2". Об этом заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
"Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, — это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы. Например, турецкий, [поставляя] газ, к примеру из Ирана или Азербайджана, или даже доставляя сжиженный природный газ кораблями, например из Катара", — сказал Камельчук в эфире украинского телеканала "Наш".
По словам парламентария, газотранспортная система Украины не сможет нормально функционировать, если по ней не будет проходить достаточное количество топливных ресурсов. При этом он добавил, что сейчас Киеву ничего не мешает идти по озвученному им сценарию, однако на вопрос о том, что уже для этого сделано, Камельчук ответить не смог.
Ранее Лайф сообщал, что США и Германия договорились содействовать Киеву в получении контракта с Россией на транзит топлива. Однако Украину такое решение не устроило: там заявили, что оно никак не решает вопрос национальной безопасности страны. В России же призвали избавиться от иллюзий после соглашения ФРГ и США по "Северному потоку – 2".
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