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В Лондоне "Человек-паук" устроил драку в супермаркете и избил шестерых человек

Агрессивный "супергерой" несколько раз жёстко ударил по лицу кассиршу, а потом железной палкой нанёс побои посетителям и работникам магазина.

24 июля, 05:29

В Лондоне "Человек-паук" устроил драку в супермаркете и избил шестерых человек. Видео © Соцсети

На юго-западе Лондона мужчина в костюме Человека-паука устроил настоящее побоище в супермаркете. Об инциденте пишет издание Mirror.

В Питере "человек-паук" под наркотиками завис на проводах

В Питере "человек-паук" под наркотиками завис на проводах

Агрессивный "супергерой" несколько раз жёстко ударил по лицу кассиршу, а потом железной палкой нанёс побои посетителям и работникам магазина.

Уточняется, что всего от рук злобного "Человека-паука" пострадало шесть человек. Избитую девушку пришлось госпитализировать с травмами. За разгром магазина и драку задержано пять человек. Причины враждебного поведения "Спайдермена" выясняются.

В Нью-Йорке сняли, как над головами людей пролетел Зелёный Гоблин, и вот кто скрывался под маской

В Нью-Йорке сняли, как над головами людей пролетел Зелёный Гоблин, и вот кто скрывался под маской

Ранее Лайф рассказывал про другого "Человека-паука", гораздо более миролюбивого. Он встретился в Ватикане с папой римским и подарил ему маску.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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