В Лондоне "Человек-паук" устроил драку в супермаркете и избил шестерых человек. Видео © Соцсети

На юго-западе Лондона мужчина в костюме Человека-паука устроил настоящее побоище в супермаркете. Об инциденте пишет издание Mirror.

Агрессивный "супергерой" несколько раз жёстко ударил по лицу кассиршу, а потом железной палкой нанёс побои посетителям и работникам магазина.

Уточняется, что всего от рук злобного "Человека-паука" пострадало шесть человек. Избитую девушку пришлось госпитализировать с травмами. За разгром магазина и драку задержано пять человек. Причины враждебного поведения "Спайдермена" выясняются.