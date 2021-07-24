Академик РАН оценил опасность заражения несколькими штаммами коронавируса

Стоит ли беспокоиться из-за угрозы заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По словам специалиста, в большинстве случаев инфицирование коронавирусом происходит одним штаммом. Однако иногда в организм человека могут попасть одновременно два и более варианта возбудителя CoViD-19. Хотя на тяжесть заболевания не влияет количество штаммов, которыми инфицирован человек, отметил Покровский.

"Не стоит считать, что заражение двумя штаммами смертельно опасно… Особенно волноваться по этому поводу не надо, ведь различие штаммов не настолько велико, чтобы они усиливали друг друга", — объяснил эксперт.

Как уточнил учёный, даже если в теле человека будет находиться несколько штаммов, это не создаст дополнительную угрозу его здоровью. Для тяжёлых последствий заболевания достаточно и одного штамма вируса. При этом лучшая защита от вирусной угрозы — это вакцинация, напомнил Покровский.