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Академик РАН оценил опасность заражения несколькими штаммами коронавируса

Специалист напомнил, что лучшая защита от вирусной угрозы — это вакцинация.

24 июля, 05:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Стоит ли беспокоиться из-за угрозы заразиться одновременно двумя штаммами коронавируса, объяснил в интервью радио Sputnik академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По словам специалиста, в большинстве случаев инфицирование коронавирусом происходит одним штаммом. Однако иногда в организм человека могут попасть одновременно два и более варианта возбудителя CoViD-19. Хотя на тяжесть заболевания не влияет количество штаммов, которыми инфицирован человек, отметил Покровский.

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"Не стоит считать, что заражение двумя штаммами смертельно опасно… Особенно волноваться по этому поводу не надо, ведь различие штаммов не настолько велико, чтобы они усиливали друг друга", — объяснил эксперт.

Как уточнил учёный, даже если в теле человека будет находиться несколько штаммов, это не создаст дополнительную угрозу его здоровью. Для тяжёлых последствий заболевания достаточно и одного штамма вируса. При этом лучшая защита от вирусной угрозы — это вакцинация, напомнил Покровский.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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