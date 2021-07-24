В Амурской области нашли мёртвой трёхлетнюю девочку
Ребёнка обнаружили на берегу реки. По предварительным данным, она утонула.
Фото © ТАСС / Василий Кузьмиченок
В Амурской области на берегу реки найдена мёртвой трёхлетняя девочка, сообщается на сайте СУ СКР по региону.
"По данным следствия, девочка осталась без присмотра взрослых, после чего пропала. Следователем проведён осмотр места происшествия, с участием медицинского эксперта осмотрено тело ребёнка. Предварительная причина смерти — утопление. Назначены необходимые экспертизы", — говорится в сообщении.
Трагедия произошла в селе Белый Яр Завитинского района. По факту смерти ребёнка возбуждены уголовные дела по статьям "Оставление в опасности" и "Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека".
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