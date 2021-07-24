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Литва не может достроить забор на границе с Белоруссией из-за нехватки проволоки

Вильнюс начал переговоры о поставках материалов со Словенией и Данией, так как в самой республике нет необходимого производства.

24 июля, 04:58
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Литва остановила строительство забора на границе с Белоруссией по самой тривиальной причине — из-за нехватки проволоки. Об этом сообщил замминистра внутренних дел республики Арнольдас Абрамавичюс, пишет портал BNS.

Всё дело в том, что в балтийской республике нет производителей проволоки нужного диаметра, ближайший находится в Польше, однако Варшава тоже сделала заказ для охраны собственной границы. По словам Абрамавичюса, Вильнюс начал вести переговоры о поставках материалов со Словенией и Данией.

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"Товар специфического назначения, которым нельзя просто так поделиться", — отметил замминистра.

Напомним, ранее Литва решила построить забор на границе с Белоруссией для сдерживания мигрантов. Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что власти намерены задействовать армейские силы для усиления патрулирования на границе. С начала года в Литве было задержано около полутора тысяч нелегалов, в основном из стран Азии, попавших в республику с территории Белоруссии. Это в 17,5 раза больше, чем за весь 2020 год. В связи с миграционным кризисом в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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